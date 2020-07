Mathieu van der Poel niet naar Sibiu Cycling Tour: “Jammer, maar terechte beslissing” donderdag 16 juli 2020 om 15:18

Mathieu van der Poel leek zijn seizoen te hervatten in Roemenië met de Sibiu Cycling Tour, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft vandaag besloten om zich terug te trekken voor de meerdaagse wielerwedstrijd. “Dit is uiteraard een jammerlijke maar ook terechte beslissing”, aldus Van der Poel.

De kopman van Alpecin-Fenix zal nu zijn rentree maken in Strade Bianche. “We hadden de Sibiu Cycling Tour aan mijn programma toegevoegd om extra wedstrijdritme op te doen richting Strade Bianche. Toch merk ik tijdens onze hoogtestage in La Plagne dat ik fysiek op schema lig. Ik leef dus met een goed gevoel toe naar de Italiaanse klassiekers.”

Alpecin-Fenix heeft in samenspraak met de medische staf beslist om niet af te reizen naar de Sibiu Cycling Tour. “Gezien de oplopende COVID-19 cijfers in Roemenië en het feit dat het land als ‘oranje zone’ wordt beschouwd door de Belgische overheid, lijkt het ons allesbehalve aangewezen om de reis te maken”, zo klinkt het in een persbericht.

Risico’s uitsluiten

Door de nog steeds oplopende cijfers in Roemenië is het niet uitgesloten dat het land binnenkort wordt aangemerkt als een ‘rode zone.’ “We hebben de situatie de afgelopen dagen, samen met onze medische staf en de lokale organisatie, nauwgezet opgevolgd. We zijn jammer genoeg tot de conclusie gekomen dat afreizen naar Roemenië geen optie is.”

“De gezondheid van onze renners en entourage is van groot belang, net als de algemene volksgezondheid. We willen alle mogelijke risico’s uitsluiten en alle aanbevelingen strikt opvolgen. We willen de organisatie van de Sibiu Cycling Tour wel uitdrukkelijk bedanken voor hun begrip en de uitstekende samenwerking en communicatie vooraf.”