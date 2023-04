Mathieu van der Poel: “Niet echt een plan voor deze Ronde van Vlaanderen”

Video

Mathieu van der Poel verraste zijn concurrenten in Milaan-San Remo door óp de Poggio aan te vallen en zal ook in de Ronde van Vlaanderen zijn tegenstanders in de luren willen leggen. Voor de start gaf hij niets prijs. “Ik heb niet echt een plan”, vertelt de titelverdediger van Alpecin-Deceuninck in Brugge.

“Zeker vandaag is niet echt een plan te maken. Veel ploegen gaan op rare plaatsen aanvallen, daar moeten we op voorbereid zijn. Maar ik moet wel mijn moment proberen te kiezen”, zegt Van der Poel tegen Sporza.

Eerder gaf MVDP al aan te kijken naar het Jumbo-Visma van Wout van Aert. “Da’s een optie, dat zij van ver gaan beginnen. Dat valt wel te verwachten. Zodra je in de heuvelzone zit, zijn er weinig lange stukken meer. Wat dat betreft is het is een lange wedstrijd om te dragen.”

“Dat ik al twee keer gewonnen heb, koerst wel iets meer ontspannen”, aldus Van der Poel. “Maar ik zou hem graag nog eens winnen.”