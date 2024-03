zondag 24 maart 2024 om 10:51

Mathieu van der Poel niet de enige troefkaart Alpecin-Deceuninck: “Makkelijker koersen”

Video Mathieu van der Poel weet als wereldkampioen al veel ogen op zich gericht, maar na zijn indrukwekkende solozege in de E3 Saxo Classic gaat het in aanloop naar Gent-Wevelgem bijna alleen maar over de Nederlander. Weet hij vandaag ook te zegevieren in Gent-Wevelgem? “Het zou mooi zijn, maar zo makkelijk is het jammer genoeg niet.”

Van der Poel keek voor de start met de verzamelde media vooruit op de koers die hij nog niet wist te winnen in zijn al imposante carrière. “Het zou mooi zijn om deze wedstrijd te winnen, maar zo makkelijk is het jammer genoeg niet. We gaan het wel proberen. De E3 Saxo Classic is ook niet makkelijk om te winnen. Dat is voor geen enkele koers het geval, maar dit is wel een heel andere wedstrijd dan de E3.”

In Gent-Wevelgem is de Kemmelberg altijd een cruciale helling, maar de wind lijkt vandaag ook gunstig te staan voor waaiervorming. “De passage door de Moeren is cruciaal, maar dat weet iedereen”, aldus de wereldkampioen. “Het zal redelijk wringen zijn om vooraan te zitten.”

Is Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, van plan om de boel zelf op de kant te zetten? “Het ligt eraan waar je zit, maar als je in de positie bent om het te doen met de ploeg moet je het zeker niet laten. Maar het moeilijkste is om in die positie te geraken, want iedereen wil vooraan zitten”, schetst de 29-jarige renner.

Van der Poel is de grote favoriet om de wedstrijd te winnen, maar blaast voor de start niet te hoog van de toren. “Ik moet vooral afwachten hoe de benen zijn na vrijdag. De E3 was wel een lastige wedstrijd. Ik kijk er wel naar uit. Het is lang geleden dat ik deze wedstrijd heb gedaan. We hebben met de ploeg meerdere kaarten om uit te spelen en dat maakt het voor mij ook makkelijker koersen.”