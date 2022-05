Mathieu van der Poel neemt als mountainbiker een sabbatical

Mathieu van der Poel neemt dit seizoen een sabbatical op de mountainbike. De leider in de Giro d’Italia heeft in samenspraak met zijn ploeg Alpecin-Fenix besloten om zich dit jaar volledig op het wegwielrennen te focussen. “In 2023 is het wel weer de bedoeling om terug in de mountainbike-routine te komen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Vooral het drukke wegprogramma van Van der Poel ligt aan de beslissing ten grondslag. In 2023 zal hij zijn focus weer verleggen naar het mountainbiken. “Dan wil ik gaan toewerken naar de Olympische Spelen in Parijs”, geeft MVDP mee. Met de Spelen heeft hij nog een rekening openstaan. De 27-jarige Nederlander deed afgelopen zomer een gooi naar een gouden medaille, maar al na een halve ronde kwam hij hard ten val toen het veel besproken plankje bij de Sakura Drop er niet meer lag. Tom Pidcock kroonde zich in Tokio tot olympisch kampioen.

Dat Van der Poel zijn mountainbikeplannen na 2022 wil voortzetten is geen verrassing. Het carrièredoel van de Nederlander is om in alle drie de disciplines (veldrijden, weg en mountainbiken) de wereldtitel op zijn naam te schrijven. Bij Alpecin-Fenix hebben ze besloten om nu echt even niet met het mountainbiken bezig te zijn. Pas over een tijdje gaan renner en ploeg samenzitten om over de invulling van de olympische MTB-campagne te praten. Na de Giro zal Van der Poel zich richten op de Tour de France en het WK op de weg in het Australische Wollongong.

De olympische cross country-wedstrijd zal plaatsvinden in Elancourt, waar een parcours ligt dat naar verluidt lijkt op Nové Město. Daar is komend weekend een Wereldbeker, die MVDP in 2019 wist te winnen. Voor een eventuele startpositie in Parijs is de UCI Ranking leidend. Dat is een zogenoemde rollende ranglijst, waar alleen de resultaten over de laatste twaalf maanden tellen. Het jaar dat Van der Poel nu vrijaf neemt, heeft dus geen invloed op zijn startpositie in 2024. Wel op die voor de Wereldbekers, al komt de UCI de Nederlander daarin sinds kort tegemoet.

Regelwijziging in het voordeel van Van der Poel

De startpositie bij de Wereldbekers (de wedstrijden waarin de meeste UCI-punten te verzamelen zijn) wordt bepaald door een aantal criteria. In een Wereldbeker-weekend vinden op vrijdag steevast de Short Track-wedstrijden plaats. Hieraan mogen de eerste zestien mountainbikers in de Wereldbeker-stand deelnemen, aangevuld met de eerstvolgende 24 mountainbikers op de UCI Ranking. Hieraan kan Van der Poel tijdens de eerste wereldbekers niet deelnemen, omdat hij in 2023 geen UCI-punten meer heeft en dus niet aan de criteria voldoet.

De uitslag van de Short Track-race is bepalend voor de startvolgorde van de cross country de zondag erna. De eerste 24 in de Short Track-uitslag, starten op basis van hun resultaat op de eerste, tweede of derde startrij. Op de vierde rij (plaats 25 tot en met 32) starten vervolgens de eerste acht renners op de UCI Ranking, die niet bij de eerste 24 van de Short Track eindigden. Nieuw dit jaar is een regel voor de vijfde startrij. Op plekken 33 tot en met veertig mogen renners starten die in een andere discipline in de top-10 van de individuele UCI Ranking staan.

Voor Van der Poel zijn dat in de praktijk de wegranking (daarop staat hij nu achtste) en de veldritranking. Daarop staat de viervoudig wereldkampioen van Alpecin-Fenix nu 89ste, omdat hij afgelopen winter slechts twee crossen reed. Omdat dit ook een rollende ranglijst is, zal MVDP sneller stijgen dan anderen op deze ranking. Zijn concurrenten moeten immers minstens dezelfde uitslag rijden in de cross van een jaar eerder, om geen punten te verliezen op de ranglijst. Omdat Van der Poel er slechts twee reed, zal hij dus snel punten inlopen.

Kwalificatieperiode reeds begonnen

In de WielerFlits Update van begin mei 2020 liet Van der Poel al weten in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van 2024 actief wil blijven op de mountainbike. De kwalificatieperiode voor de Spelen is afgelopen zaterdag begonnen en loopt tot en met 26 mei 2024. In deze speciale olympische ranglijst bundelt de UCI het puntentotaal van ’s lands beste drie mountainbikers. Op 27 mei 2024 volgt daaruit een landenranglijst. De eerste acht landen op die ranking mogen twee mountainbikers afvaardigen, voor de nummers negen tot en met negentien blijft dat bij één. Het enige land dat met drie mountainbikers zou kunnen starten, is Frankrijk. Bij zowel de mannen als vrouwen krijgen zij als gastland op voorhand al één plek toegewezen. Afgelopen zomer mochten in Tokio de beste drie landen op de ranking overigens ook met drie deelnemers starten. In totaal mochten toen maximaal 38 atleten per categorie meedoen, in Parijs zijn dat er 36. Mountainbikers van landen die buiten de top-19 vallen kunnen op Continentale kampioenschappen (behoudens Europa en Oceanië) en het WK één deelnameplek bemachtigen.