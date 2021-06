Mathieu van der Poel na Zwitserse dubbelslag: “Gegokt op de sprint”

Twee op een rij voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Zwitserland. Dankzij zijn overtuigende etappeoverwinning in de straten van Pfaffnau nam hij ook de leiderstrui over van Stefan Küng. “Morgen is misschien nog een mogelijkheid.”

“Ik had opnieuw een goede dag”, zegt Van der Poel in het flasinterview. “Ik wilde net als gisteren de koers hard maken, maar de groep was te groot. We bleven met dertig à veertig renners over. Bij de eerste finishpassage vond ik dat de aankomst me goed zou moeten liggen, dus heb ik gegokt op de sprint. Vandaag was een lastige dag. Iedereen van de ploeg moest een grote inspanning doen en dat deden ze goed.”

In het nieuwe klassement volgt Julian Alaphilippe op een seconde van Van der Poel, terwijl Stefan Küng is gezakt naar plaats drie, op vier seconden van de nieuwe geletruidrager. De veelvraat van Alpecin-Fenix gaat zich de komende week niet binnenste buiten keren om de leiderstrui te verdedigen. “Zolang het mogelijk is wil ik ‘m verdedigen. Morgen is misschien nog een mogelijkheid, maar in de bergen is het te zwaar voor mij”, is hij resoluut.

Belangrijker is het om misschien nog wel een ritzege te pakken in de Zwitserse WorldTour-ronde. “Morgen lijkt het erg op de voorbije dagen, maar ze gaan het me niet makkelijk maken. Maar die derde ritzege is zeker mogelijk. Er moet iemand winnen, dus misschien ben ik het wel weer…”