Mathieu van der Poel pakt tweede ritzege op rij in Ronde van Zwitserland

De tweede rit-in-lijn in de Ronde van Zwitserland is een kolfje naar de hand van Mathieu van der Poel gebleken. De Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix tekende voor zijn tweede opeenvolgende ritzege na een machtige sprint in de straten van Pfaffnau. En passant neemt hij ook de leiderstrui over van Stefan Küng. Christophe Laporte (Cofidis) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) tekenden in de spurt voor de plaatsen twee en drie.

Een dag na het sterke nummer van Mathieu van der Poel toog het peloton over heuvelachtig terrein van Lachen naar Pfaffnau. Niet lang na de start kon de kopgroep al wegrijden uit het peloton. Rémy Rochas (Cofidis), Ben King (Rally) en Claudio Imhof (Zwitserse selectie) zouden na een behoorlijke achtervolging nog het gezelschap krijgen van Mathias Frank.

Voor de coureur van AG2R-Citroën, die bezig is aan zijn laatste WorldTour-wedstrijd, was dit een bijzondere etappe aangezien het parcours langs zijn ouderlijk huis voerde. Cadeautjes werden hem echter niet gegund: ondanks dat de koplopers een maximale voorsprong van zes minuten kregen, werden ze keurig door het peloton onder controle gehouden.

Aan het begin van de lokale omloop was het kwartet nog wel vooruit. Ze kwamen niet in het gedrang te zitten, wat in het peloton voor enkele valpartijen zorgde. Onder meer Kobe Goossens (Lotto Soudal), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en Johan Jacobs (Movistar) lagen erbij, maar ze konden allemaal hun weg vervolgen.

Op een van de hellingen in de lokale omloop, met nog zo’n 25 kilometer te koersen, ging Van der Poel eens een keer op de pedalen staan. Alaphilippe zat echter op het vinkentouw en hij nam even later over. De man in de regenboogtrui kon echter niet lang wegblijven dankzij de werken van INEOS Grenadiers, hoewel hij de laatste overgebleven vluchter wel bijkans een verkoudheid bezorgde toen hij Rochas voorbij ging.

Er volgde een vermakelijke slotfase, waarin Iván Garcia even op de winst leek af te stevenen. Zijn aanval strandde echter in schoonheid in de laatste kilometer. Vervolgens was het sprinten geblazen. Daarin zette Van der Poel vanuit het wiel van Alaphilippe verschroeiend hard aan, terwijl de wereldkampioen de deur dichtdeed voor Michael Matthews en Maximilian Schachmann. Voor de Nederlander was het een koud kunstje om het karwei af te maken.

Dankzij zijn tweede ritoverwinning op rij is Van der Poel dankzij het spel der bonificaties ook meteen de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. Julian Alaphilippe volgt op een seconde, terwijl Stefan Küng is gezakt naar plaats drie, op vier seconden van de nieuwe geletruidrager.