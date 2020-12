Mathieu van der Poel na zege in Namen: “Het was een uur lang op de limiet”

Mathieu van der Poel mocht na een spektaculaire Wereldbeker van Namen de bloemen in ontvangst nemen. Dat deed de wereldkampioen na een driestrijd met Wout van Aert (tweede) en Tom Pidcock (derde). Na afloop zei Van der Poel dat hij een uur lang op de limiet had gereden.

“Ik had zeker geen overschot meer. Ik was nochtans goed vertrokken, maar bovenaan de helling schoot ik uit mijn pedaal”, legt Van der Poel uit. “Ik heb geen moment in de wedstrijd gedacht dat ik overschot had. Het was een uur lang op de limiet. Ik ben ook een paar keer bijna gevallen, want was echt op de limiet. Ik zat overal redelijk kapot en er waren veel risico’s bij vandaag.”

De koers werd gemaakt door Pidcock, waarna Van der Poel in het wiel van Van Aert de aansluiting vond bij het ingaan van de slotronde. “Het is niet dat ik tactisch heb gereden, want op mijn eentje had ik het zeker niet gedicht”, zegt hij over zijn samenwerking met Van Aert. “We moeten allebei ons tempo rijden. Dat was geen tactische beslissing van mij.”

Van der Poel denkt niet dat Pidcock, die hem vorige week in Gavere nog klopte, zijn race verkeerd ingedeeld heeft. “Dat denk ik niet. Hij heeft zijn koers gereden en als dat kan moet je dat zeker doen op dit parcours”, weet de wereldkampioen, die nu vijf keer de Citadelcross gewonnen heeft.

Naar het WK in Oostende wil Van der Poel nog niet kijken. “Het is heel ander parcours en nog eindje weg. Op het moment zijn we met zijn drieën wel de beteren, maar dat is geen garantie op succes op het WK in Oostende.”