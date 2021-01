Mathieu van der Poel na zege in Gullegem: “Een leuke middag gehad”

Mathieu van der Poel rekende zaterdag in Gullegem af met Tom Pidcock om zo zijn zevende zege van het seizoen te boeken. Heel moeilijk leek de Nederlander het daar niet mee te hebben: “Ik heb een leuke middag gehad.”

Toch liet de wereldkampioen zich pas in de derde ronde echt zien. “Het was best een lastig rondje. Het parcours was erg technisch omdat het gras eraf was gereden. Ik had daarom weinig grip en heb veel schuivers gemaakt.”

“Pidcock keerde op een gegeven moment weer terug”, gaat hij verder na afloop. “Dat heeft hij sterk gedicht. De tweede poging was gelukkig wel de goed. Ik heb hem niet bewust laten terugkomen.”

Zondag staat Van der Poel nog aan de start in Hulst, waarna hij naar Spanje trekt. “Ik heb nog nooit drie crossen op een rij gereden, dus ik ben benieuwd hoe ik me morgen ga voelen.”

“Gelukkig heb ik daarna rust en ga ik aan de basis werken, hopelijk in Spanje. Ik moet nog even kijken hoe dat gaat met quarantaine bij thuiskomst. Ik kan die periode in Spanje wel gebruiken, want het is alweer een tijdje geleden dat ik wat aan duurtraining heb gedaan.”