Mathieu van der Poel na zege in De Ronde: “Ik durfde niet te juichen”

Mathieu van der Poel mag zich dit jaar de winnaar van de Ronde van Vlaanderen noemen. Na een spannende sprint met Wout van Aert drukte hij zijn wiel net iets eerder over de meet. “Ik heb er geen woorden voor”, was zijn eerste reactie in het flashinterview.

Van der Poel wist na afloop niet direct of hij gewonnen had. “Ik wist het niet zeker. Normaal gezien weet ik het altijd, maar ik zat kapot na de sprint. Ineens was die lijn daar. Ik deed een jump en keek ook niet meer naar Wout zijn wiel. We wisten allebei niet wie er won”, kijkt hij terug. “Ik ben erin blijven geloven. Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden om Wout te kloppen. Maar ik heb alles perfect gedaan”, stelt hij vast.

Van der Poel en Van Aert maakten het in de slotkilometer razend spannend. “Hoe langer hij wilde wachten, hoe beter het voor mij was. Het feit dat hij niet aanging, was voor mij een teken dat hij ook op de limiet zat”, oordeelde Van der Poel. “Ik heb hem perfect opgevangen. Hij kwam half naast mij. Ik verzuurde tot achter mijn oren maar ben blijven sprinten. Ik dacht dat ik te laat was. Ik durfde ook niet juichen. Ik heb tien keer bevestiging gevraagd voordat het duidelijk was. Dit maakt zoveel goed,” besluit hij.