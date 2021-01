Mathieu van der Poel na zege in Baal: “Ik had niet de beste benen vandaag”

Mathieu van der Poel reed vandaag in Baal wederom soeverein naar de overwinning, maar kende desalniettemin een lastige dag. In het eerste gedeelte van de wedstrijd waren de renners aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk slaagde de wereldkampioen er alsnog in om het verschil te maken. “Het was een lastige wedstrijd. Ik had niet de beste benen vandaag”, kijkt hij na afloop terug in het flashinterview.

Van der Poel had een mindere dag, waardoor zijn concurrenten lang in de buurt konden blijven. “Ik voelde mezelf niet super,” geeft hij toe. “En ik had de indruk dat Wout ook niet de beste dag had. Dat kan een verklaring zijn.

Van der Poel vond in Baal een parcours dat aansluit bij zijn kwaliteiten. “Ik wist dat er een paar stukken waren waar ik de bovenhand kon nemen. Dat heb ik dan ook geprobeerd”, kijkt hij terug. “Het is een parcours waar ik graag kom. Sinds dat ze hier een vaste route hebben, is de ondergrond wat harder geworden. Het is nog steeds super technisch maar je kan nog wel snelheid halen. Dat is wel iets dat mij ligt.”

Van der Poel komt morgen opnieuw in actie tijdens de (losse) cross van Gullegem. Zondag staat hij aan de start van de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst.