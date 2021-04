Mathieu van der Poel na verlies van De Ronde: “Ontzettend ontgoocheld”

Mathieu van der Poel is zwaar teleurgesteld na zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlands kampioen werd op de streep in Oudenaarde in een sprint verslagen door Kasper Asgreen. “Ik had graag mezelf opgevolgd”, zei hij in gesprek met Sporza.

“Ik kan mezelf erbij neerleggen omdat hij gewoon sterker was. Een sprint na 260 kilometer is niet hetzelfde als een sprint na 200 kilometer. Het was sprinten op mijn limiet.”

Van der Poel was een van de smaakmakers in de koers. Op de beklimmingen kon hij verschillende keren zijn tegenstanders onder druk zetten. “De kasseiklimmen liggen mij heel goed. Ze zijn ook vanuit het zadel, maar iedere keer kon Asgreen mijn versnellingen volgen. We hadden dus vrij snel door dat we elkaar nodig gingen hebben.”

“Asgreen is zeker de verdiende winnaar. Hij heeft ook nooit een punt gemaakt van het samen rijden naar de finish. Dat zegt genoeg. Hij voelde zich stek. Ik dacht zeker niet dat het binnen was. In de sprint kon ik vijf seconden aanzetten daarna was het gewoon op. Ik gun het hem wel. Hij is iemand die durft koers te maken en durft door te rijden naar de finish, dat heb ik graag.”