zaterdag 3 februari 2024 om 11:56

Mathieu van der Poel na verkenning WK veldrijden in Tábor: “Veel zwaarder dan verwacht”

Mathieu van der Poel heeft zaterdagochtend voor het eerst het parcours van het WK veldrijden in Tábor verkend. De topfavoriet voor goud bij de mannen liet de verkenning van vrijdag nog aan zich voorbijgaan, en was een dag later verrast door wat hij zag. “Het is veel zwaarder dan verwacht”, stelde Van der Poel in een eerste reactie.

“Ik ben blij dat ik een paar rondjes heb kunnen rijden, want het parcours is heel erg anders dan ik had verwacht”, aldus de uittredend wereldkampioen, die in Tábor voor zijn zesde WK-titel bij de elites gaat. “Dit is écht veldrijden, veel zwaarden dan ik aanvankelijk had gedacht en verwacht.”

Dat hoeft niet in het nadeel te zijn van Van der Poel, weet hij. “Het is een eerlijk parcours, waar normaal gesproken de renner met de beste benen wereldkampioen gaat worden”, aldus MVDP. “Ik voel mij goed en kijk al uit naar morgen.”



