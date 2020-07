Mathieu van der Poel na parcoursverkenning Strade Bianche: “Lastiger dan gedacht”

Mathieu van der Poel heeft twee verkenningen van de Strade Bianche achter de rug. “Dit is lastiger dan het eruitziet op tv”, vertelde hij achteraf. Aan zijn vorm lijkt hij niet te twijfelen.

“Hoe het gaat met mijn conditie? Goed, denk ik”, lacht de kopman van Alpecin-Fenix. “We hebben dan wel in lange tijd geen competitie gehad – ik kan me niet herinneren dat ik ooit langer geen wedstrijd reed – maar we beschikken uiteraard over een aantal parameters en data om ons op te baseren. Daartegenover staat wel dat het zeer moeilijk is om de concurrentie in te schatten. Na die lange onderbreking duiken misschien een aantal verrassende namen op.”

Hoogtemeters

Van der Poel en ploegmaats kwamen woensdag in Toscane aan en verkenden ondertussen twee keer (delen van) het parcours. “Het is lastiger dan je denkt”, is zijn indruk. “Wat je op tv ziet, geeft toch een vertekend beeld. Ik ben ook geschrokken van de hoogtemeters. Het is voortdurend op en af en de ene gravelstrook is al moeilijker berijdbaar dan de andere. Sommigen liggen er best slecht bij.”

“Welke stroken cruciaal zijn? Meerdere. Maar eigenlijk moet je overal alert zijn. Ook in de lastige stroken tussen de gravelpassages in. En daarnaast kan de hitte een belangrijke factor zijn. Normaal kan ik daar wel tegen, maar meestal heb ik iets meer tijd om te acclimatiseren. Nu is het verschil plots groot. Alsof we in een sauna terechtgekomen zijn. Als je daar niet tegen gewapend bent, kan het zomaar plots over en out zijn.”

Ervaring

Strade Bianche is een atypische koers, weet VdP. “Dat is toch wat ik me laten vertellen heb. Blijkbaar is er nooit echt sprake van een vroege vlucht. En kan het snel scheuren in het peloton. Ik reken op de steun van mijn ploegmaats hierbij,” klinkt het. “Voor mij is dit mijn eerste deelname hier, maar anderen (Vakoc, De Tier, Thwaites, red) hebben wel ervaring. Ik hoop dat we in de finale nog behoorlijk vertegenwoordigd zijn.”

En wat als Van der Poel nog mee vooraan is bij het binnenrijden van Siena? “Dan zal ik een goede koers gereden hebben”, lacht hij. “Maar of ik dan nog in staat ben om het op de slotklim af te maken tegen de lichtgewichten, dat is een andere vraag. Dat wordt moeilijk. En het zal ook niet gemakkelijk worden om er onderweg van af te geraken. Wie ik morgen zie winnen? Op die vraag ga ik passen. Dat zien we morgen wel.”