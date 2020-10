Mathieu van der Poel na ‘beste tijdrit ooit’: “Ik had gehoopt iets korter te staan” zaterdag 3 oktober 2020 om 11:59

Mathieu van der Poel betwijfelt of hij de eindoverwinning in de BinckBank Tour nog naar zich toe kan trekken. Met een achterstand van zeventien seconden op groene trui Mads Pedersen begint hij vandaag aan de slotetappe naar de Muur van Geraardsbergen.

Van der Poel vind het gat van zeventien tellen net iets te groot om te gaan voor de eindzege, liet hij weten aan het AD. “Ik rijd hier niet tegen B-coureurs. Ik had gehoopt iets korter te staan.” De allrounder van Alpecin-Fenix eindigde gisteren vijfde in de individuele tijdrit rond Riemst, maar zag leider Mads Pedersen wel nog eens vier seconden op hem uitlopen.

Over zijn optreden in de individuele tijdrit, waarin de nieuwe nummer twee Søren Kragh Andersen de snelste tijd op de klokken zette, was Van der Poel vooral tevreden. “Het was de beste die ik ooit had gereden. Mijn waardes waren hoger dan we vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Ik heb meer dan perfect gedaan wat we hadden bedacht.”