Mathieu van der Poel mogelijk toch niet op laatste startrij… dankzij last minute regelwijziging

Opvallend nieuws vanuit Schotland. Naar het schijnt onderzoekt de organisatie of zij de regels over de startvolgorde op het WK mountainbike kan aanpassen. Dat zou in het voordeel zijn van Mathieu van der Poel, die daardoor niet langer vanaf de laatste startrij zou hoeven te vertrekken. Een olympisch ticket én die bemachtigen komt daardoor een stuk dichterbij.



Wereldbeker-regels naar WK toebuigen

De organisatie zou nu onderzoeken of ze de startrij-regels die voor Wereldbekers gelden, ook kunnen toepassen op het WK. In dat geval krijgt Van der Poel de kans om op startrij vijf te vertrekken, in plaats van de dertiende en laatste startrij. In zijn jacht op olympische kwalificatie is dat een significant verschil. MVDP zou daardoor bijvoorbeeld vóór directe concurrent Gil Ly Gonen uit Israël kunnen starten en slechts drie rijen achter de nummer twaalf van de wereld, Martins Blums uit Letland. Die twee mountainbikers lijken zijn grootste concurrenten.

Meerdere bronnen binnen de mountainbike-wereld bevestigen aan WielerFlits dat er inderdaad sprake is van een verandering van de regels. In Wereldbekers is het zo dat de eerste drie startrijen gevuld zijn met de top-24 uit de Shorttrack-wedstrijd in hetzelfde weekend. Op de vierde rij komen dan de eerste acht mountainbikers op de UCI ranking, die de top-24 in de Shorttrack om wat voor reden dan ook niet gehaald hebben.

Op de vijfde startrij is ruimte gereserveerd voor renners die in de top-10 van een andere wielerdiscipline staan en daarna zijn de startrijen opnieuw gevuld op basis van de UCI Ranking. Van der Poel staat zesde op de wegranking en vijfde op de veldritranking, waardoor hij bij Wereldbekers van die startrij-regel kan gebruikmaken.

Kan dat zomaar?

De vraag is wel of een verandering van de regels – die vastgelegd zijn in het UCI-Memorandum van 16 december 2022 – op het laatste moment juridisch standhoudt. De regelwijzigingen die daarin zijn toegepast, zijn leidend per 1 januari 2023. Daarin staat duidelijk dat de startvolgorde is bepaald op de individuele UCI ranking. Als een renner daar niet op staat, verdeelt de UCI de startplaatsen op basis van de positie die het land behaalde op het laatste WK. Daarin haalde geen enkele Nederlander de uitslag, waardoor Van der Poel normaal als allerlaatste moest starten.

Op het circuit doet ook de ronde dat de regel van toepassing is op Tom Pidcock, Peter Sagan en Blanka Kata Vas. De Hongaarse staat nipt tiende op de veldritranking. Olympisch kampioen mountainbiken Pidcock en drievoudig wereldkampioen op de weg Sagan staan echter allebei in geen enkele top-10 van een andere discipline, waardoor het maar de vraag is of de desbetreffende ophanden zijnde regelverandering ook in hum voordeel werkt. Er is nog geen officiële startlijst door de UCI vrijgegeven voor zaterdag. Wordt vervolgd, klaarblijkelijk…