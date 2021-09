Lekke band nekt Van der Poel in Primus Classic: “Maar minder last van mijn rug dan vorige week”

Mathieu van der Poel reed zaterdag een goede koers in de Primus Classic, maar een lekke band zorgde ervoor dat de Nederlander kansloos was voor de zege. “Ik moest van voren wisselen en toen was het gedaan”, zegt de Nederlander na afloop.

Uiteindelijk won Van der Poel nog de pelotonssprint voor de achtste plaats, maar nog belangrijker was het goede gevoel in zijn rug tijdens en na de wedstrijd. “Het was vrij goed vandaag. Ik ben blij met de vooruitgang. Bij de fysiotherapeut merk ik dat de spanning er ook steeds meer af gaat.”

“Er is verbetering, dus. Ik schat de kans groter in dan vorige week dat ik het WK ga halen, maar wil eerst zondag nog even afwachten voor ik er wat over kan zeggen. Na het WK zal mijn rug zeker pijn doen. Ik heb er alles aan gedaan om optimaal in vorm te zijn, maar de voorbereiding is natuurlijk niet optimaal.”

Rivaal Wout van Aert gaf deze week aan dat hij hoopt dat Van der Poel het WK zal halen. De renner van Alpecin-Fenix snapt wel waarom. “We weten wat we aan elkaar hebben in de koers. We zijn allebei types die de koers maken en volle bak rijden. Hij is er in ieder geval klaar voor. Er zal een mooie wereldkampioen komen, denk ik”, sluit hij af.