Mathieu van der Poel: “Met Wout van Aert naar de streep rijden is een risico”

Afgelopen maandag hakte Mathieu van der Poel pas de knoop door om toch aan het WK wielrennen deel te nemen. De laatste weken deed hij er alles aan om – ondanks zijn rugblessure – zondag zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. “Dit is een uniek kampioenschap”, blikt hij vooruit.

De rugklachten zijn nog niet voorbij. Daarvoor is rust nodig en dat zal Van der Poel pas na volgende week kunnen nemen. “De rugklachten zijn nog niet 100% opgelost. Dat hoop ik na Roubaix te kunnen doen als ik eindelijk eens een lange periode kan rusten. Hopelijk zal dat het probleem volledig oplossen. Ik heb de laatste weken een paar langere trainingen en koersen gedaan. Ik ga er vanuit dat het tijdens de koers wel te doen zal zijn.”

Ondanks de belemmering aan zijn rug heeft hij alles op alles gezet om zondag te kunnen starten in wat hij “een uniek kampioenschap” noemt. “België is toch wel een uniek koersland. Én België is het land waar ik al heel mijn leven woon. Ik ken de wegen van het WK redelijk goed van koersen als de Brabantse Pijl, en de Primus Classic reed er vorige week nog over. Ik denk ook dat het een godsgeschenk is dat we uit de meeste restricties van corona zijn, waardoor er ook weer publiek bij mag zijn. De laatste weken is er al iets meer volk langs de kant, maar ik denk dat dit weer een van de eerste keren gaat zijn dat we door een geluidsmuur van publiek gaan kunnen rijden.”

Ter voorbereiding op de WK-wegrit reed de 26-jarige renner slechts drie Vlaamse koersen. Hij won de Antwerp Port Epic, werd daarna achtste in de Primus Classic en eindigde als 46e in de Gooikse Pijl. “In de koersen die ik heb gedaan had ik wel wat last van mijn rug, maar heeft het mij nooit echt belemmerd. Mijn conditie is een groter vraagteken. De afgelopen twee weken heb ik wel wat kunnen trainen en dan die drie koersen meegepakt, waar ik niet heel fris was. Ik heb daar geprobeerd nog iets van supercompensatie te creëren, maar of dat gelukt is in zo’n korte tijd weet ik zondag pas.”

Geen topfavoriet

De rol van topfavoriet wuift hij dan ook resoluut weg. “Nee, die rol zal ik mijzelf niet toedichten”, voegt hij daar aan toe. “En dat zeg ik niet omdat ik de rol van de underdog wil hebben. Met de favorietenrol heb ik helemaal geen probleem. Ik heb al vaak genoeg als topfavoriet aan een kampioenschap meegedaan. Maar ik heb mij niet voor de grap weggestoken om dan ineens uit te pakken.”

Normaal gesproken ben jij iemand die zijn koers niet graag afstemt op iemand anders. Hoe gaat dat voor het WK zijn?

“Mijn koers stem ik inderdaad niet zo graag af op iemand anders. Dat zal ik ook nu niet doen. Ik ga wel iets verstandiger met mijn krachten moeten omgaan en niet zomaar, zoals ik altijd doe, aanvallen als ik er zin in heb.”

“Voor mij is dit het perfecte parcours. Niet alleen voor mij, maar het is voor heel wat andere klassiekertypes op het lijf geschreven. Daarom wil ik er ook zo graag bij zijn. Het kan zijn dat je na dit WK weer een aantal jaar moet wachten op een kans. Dat heeft meegespeeld in de beslissing om door te blijven zetten.”

In België is Wout van Aert de absolute kopman. Ben jij dat in Nederland?

“De bespreking moeten we nog doen. Ik ben wel een speerpunt. Ik ga er vanuit dat we een open koers gaan rijden en altijd zorgen dat we iemand mee hebben in de aanval, maar dat zal bij de meeste landen wel gezegd worden.”

“Maar ik ben niet de kopman zoals Wout van Aert dat is bij de Belgen. Dat hij enige leider is lijkt mij wel vanzelfsprekend. Al wil dat niet zeggen dat ze gewoon met heel het team alle gaten gaan dichtrijden. Ze zullen zelf ook wel meespringen om zodoende tactisch nooit in de verdrukking te komen. Wat dat betreft zijn er voor mij ook wat andere outsiders bij de Belgen.”

Durf je met Van Aert naar de streep te rijden?

“Dat is een risico, maar andersom zal hij dat ook zo zien. Het WK is niet helemaal te vergelijken met de Ronde van Vlaanderen (die hij vorig jaar won in een sprint met Van Aert, red.). Dat was een andere koers met een heel lange finale en waar we ook redelijk lang met z’n tweeën hebben gereden. Dat is net wat anders dan met een groepje naar de streep te rijden en dan te moeten sprinten. Normaal gesproken geldt voor mij: hoe lastiger de koers, hoe beter mijn sprint wordt.

Mijn verwachting is dat op de Flandrien-lus de koers hardgemaakt gaat worden. Een aantal landen zoals Denemarken en Italië zullen er baat bij hebben om de koers zo zwaar en zo hard mogelijk te maken. Naast Van Aert houd ik dus ook rekening met Sonny Colbrelli, Julian Alaphilippe en Caleb Ewan.”