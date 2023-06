Mathieu van der Poel mengt zich in massasprint: “Kwam van iets te ver”

Mathieu van der Poel sprintte op de tweede dag van de Baloise Belgium Tour naar een tweede plaats. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat MVDP zich zou mengen in de massasprint, maar op vier kilometer van de finish kwam Jasper Philipsen ten val en moest er geschakeld worden bij Alpecin-Deceuninck. “We moesten snel beslissen”, vertelt Van der Poel in het flashinterview na afloop.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Dan heb ik de sprint gedaan”, vervolgt Van der Poel. “Maar dat is toch wel jammer, omdat Jasper toch de snellere benen heeft. Ik weet niet hoe hij gevallen is. Ik zal zo zien hoe het met hem gaat.”

Van der Poel nam de taak van Philipsen met verve over: hij hoefde alleen Fabio Jakobsen voor te laten. Hoe heeft hij de finale ervaren? “Het was heel hectisch naar die laatste bocht. Ik wilde eerst eigenlijk voor het wiel van Fabio gaan, maar toen heb ik toch op onze eigen lead out vertrouwd. We kwamen van iets te ver. Dat is jammer, maar ik weet natuurlijk niet of ik hem anders had geklopt. Het is in eerste instantie vooral jammer dat Jasper niet kan sprinten.”

Lees ook: Jakobsen klopt Van der Poel in Baloise Belgium Tour, Philipsen en Ewan komen ten val