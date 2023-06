Jasper Philipsen: “Van der Poel is in vorm en gemotiveerd, dat is leuk koersen”

Met dank aan Mathieu van der Poel boekte Jasper Philipsen woensdag de zege in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour. Samen openden ze al vroeg de aanval, zoals de hele ploeg van Alpecin-Deceuninck aanvallend koerste. “Mathieu is in vorm en gemotiveerd. Dat is leuk koersen zo”, lacht Philipsen in het flashinterview.

“Het was een parcours dat zich leende tot een aanvallende koers. Het was draaien en keren, op en af. Dan is het leuk om iets te forceren”, aldus Philipsen, die al op ongeveer 90 kilometer van de meet de debatten opende met Van der Poel en Gianni Vermeersch. “De tweede keer Kruisberg wilden we doortrekken met de ploeg. We wilden daar een beetje op de verrassing spelen. Maar die poging was lastig door de tegenwind.”

Afgelopen zondag won Philipsen ook al de Elfstedenronde Brugge, wat betekent dat het met zijn vorm wel goed zit richting de Tour de France. “Ik heb een heel goede stage gehad, maar hopelijk zit ik nog niet op mijn top en is dat bewaard voor de Tour”, zegt hij. “We hebben hier een heel sterke ploeg. In de laatste rechte lijn doet Mathieu ook nog lead-out. Hij deed het teken dat hij nog kon en ik liet hem er tussen. Dat laat wel zien dat hij in orde is.”

“Die gaat niet kapot”, gaat hij verder over Van der Poel. “Veel jongens reden hier op hun tandvlees, nadat wij de koers vroeg hebben opengebroken. Uiteindelijk was niemand meer heel fris.”

