Mathieu van der Poel maakt rentree in Druivenkoers-Overijse

Mathieu van der Poel keert terug in koers. De Nederlander, die sinds zijn opgave in de Tour de France niet meer in actie kwam, rijdt woensdag de Druivenkoers-Overijse. Dat maakte de organisatie van die wedstrijd bekend. Alpecin-Deceuninck bevestigde niet veel later dat Van der Poel is opgenomen in de wedstrijdselectie.

Van der Poel stapte uit de Ronde van Frankrijk tijdens de elfde etappe naar de Col du Granon. De kleine twee weken die daaraan voorafgingen, waren niet verlopen zoals MVDP had gehoopt. Ondanks een vijfde plaats in de openingstijdrit, kwam de Nederlander er nooit echt aan te passen. Na de Tour reed hij nog wel enkele criteriums, maar hij speldde geen rugnummer meer op voor een officiële wedstrijd. Daar komt nu dus verandering in.

In de Druivenkoers-Overijse starten voor Alpecin-Deceuninck ook Dries De Bondt, Silvan Dillier, Senne Leysen, Jasper Philipsen, Kristian Sbaragli en Julien Vermote. Vorig jaar ging de zege in de eendaagse naar Remco Evenepoel, in 2020 mocht Florian Sénéchal juichen. De Fransman versloeg toen de eerdergenoemde De Bondt in een sprint met twee. Van der Poel snelde dat jaar naar plek drie.

Over het verdere programma van laatstgenoemde is nog weinig bekend. Enkel de wegrit van de WK in het Australische Wollongong (25 september) lijkt een zekerheid voor Van der Poel. “Het WK is wel iets waar ik een doel van ga maken. Ik hoop daarvoor ook al wat te laten zien, maar wel dat ik in Australië weer de beste versie van mezelf ben”, zei de 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck eind juli tegen de NOS.

