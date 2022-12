Mathieu van der Poel uitgeschakeld voor de zege in Superprestige Boom na val op knie

Mathieu van der Poel zal zijn tweede cross van het veldritseizoen niet winnen. De Nederlander ging in de tweede ronde van de Superprestige Boom hard onderuit en rijdt momenteel op grote achterstand. Hij rijdt voorlopig wel door, maar leek zich bezeerd te hebben aan zijn knie.

Van der Poel begon de cross in Boom vanaf de derde startrij, maar stoomde al snel op naar de koppositie. Na één ronde zat enkele Tom Pidcock nog in zijn wiel. Aan het begin van de tweede ronde ging het echter mis: Van der Poel kwam in een bocht naar links, op kasseien, ten van val. Pidcock ging ook onderuit, maar kon zijn weg snel vervolgen. Van der Poel bleef langer liggen. Uiteindelijk ging hij wel door, maar op het oog wel met een pijnlijke knie. Voor de zege zou hij niet meer meedoen. Hij werd uiteindelijk dertiende.

🚵🇧🇪 | Vorig jaar de rug, nu de knie? Van der Poel valt er in Boom vol op. Laten we hopen dat de schade meevalt… 💥💥 #veldrijden https://t.co/pDinS3EfY9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 3, 2022