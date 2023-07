Mathieu van der Poel loodst Philipsen naar overwinning: “Een perfecte lead-out”

De afgelopen dagen waren verre van perfect voor Mathieu van der Poel, maar vandaag viel het toch allemaal op zijn plek. Samen met zijn team kon hij Jasper Philipsen naar een etappezege loodsen. “Uiteindelijk hebben wij hier denk ik een perfecte lead-out gedraaid”, vertelt Van der Poel vlak na de finish aan Eurosport.

“Gisteren heb ik geprobeerd om zo veel mogelijk energie te besparen, omdat ik wist dat het vandaag lastig zou worden. Het was de eerste dag voor de sprinters en iedereen heeft nog goede benen. Uiteindelijk hebben wij hier denk ik een perfecte lead-out gedraaid”, kijkt de Nederlander meer dan tevreden terug op het teamwerk in de finale van de derde etappe.

Ook met zijn eigen rol was MvdP erg content: “Ik wist dat de vorm goed was, maar de afgelopen twee dagen reed ik niet met de benen die ik voor de Tour had. Maar het zijn nog drie weken en er komen nog veel kansen aan, ik ben heel erg blij met deze overwinning van het team. Nu op naar de tweede.”

Kan die tweede overwinning van Alpecin-Deceuninck morgen al komen? “Ja, morgen is er weer een kans voor de sprinters. Het wordt moeilijk om Philipsen elke dag zo te lanceren, maar we gaan het in ieder geval proberen.”

