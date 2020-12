Mathieu van der Poel lijdt nederlaag in Gavere: “Ik kan niet altijd alles winnen”

Mathieu van der Poel heeft voor het eerst sinds december 2019 een nederlaag in het veld moeten incasseren. Tom Pidcock bleek in de Superprestige Gavere te betere van de wereldkampioen. Lees hier de volledige reactie van Van der Poel op zijn tweede plaats.

“Ik ben wel tevreden. Ik denk dat Pidcock vandaag heel erg sterk was. Hij was vrij indrukwekkend, zeker op de loopstukken. Ik moest heel diep gaan om te volgen en voelde al snel dat zijn tempo enorm hoog lag, dus ik denk dat vandaag tweede het hoogst haalbare was.”

Een paar rondes voor het einde nam Pidcock afstand van Van der Poel. “Op dat loopstuk deed hij mij echt pijn en ik maakte een foutje daarna, en daar moest ik van bijkomen. Ik was ook niet super hersteld van gisteren. Ik rijd een goede wedstrijd, alleen was er iemand sterker. Voor mij heeft dit niet veel gevolgen. Ik kan niet altijd alles winnen. Ik stuit vandaag op iemand die beter. Ik denk dat ik tevreden zijn met een tweede plaats.”

Volgende week wacht de Wereldbeker in Namen, waar Pidcock een klimparcours op zijn naam vindt. Dat vindt Van der Poel ook. “Dat denk ik zeker. Volgende week is hij zeker een van de kandidaten. Hij was vandaag enorm sterk en ik verwacht hem volgende week ook op de voorposten.”

“Uiteraard had ik liever twee op rij gescoord, maar ik kan er vrede mee hebben als ik door iemand beter wordt geklopt. Vandaag had ik vaak het gevoel dat het niet sneller mocht gaan, dus het was afzien en bijten vandaag. Hopelijk brengt dat een betere vorm.”