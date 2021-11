Mathieu van der Poel, Lavreysen en Van Vleuten genomineerd voor Velo d’Or

Mathieu van der Poel, Harrie Lavreysen en Annemiek van Vleuten zijn genomineerd voor de prestigieuze Velo d’Or. Dit is de jaarprijs van het Franse wielermagazine Vélo Magazine dat verbonden is aan de Tour de France-organisatie en aan sportkrant l’Equipe. Een aantal Europese wielerjournalisten, waaronder WielerFlits verslaggever Raymond Kerckhoffs, kiest hier de beste wielrenner van het jaar uit.

Annemiek van Vleuten is de enige vrouw op de lijst, terwijl Harrie Lavreysen de enige baanrenner is. Vorig jaar won Primoz Roglic de prijs, terwijl Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde in de twee voorgaande jaren deze eer hadden. Sinds deze verkiezing in 1992 voor het eerst werd georganiseerd is nog nooit een Nederlander erin geslaagd om te winnen.

Johan Museeuw, Tom Boonen en Philippe Gilbert hebben voor België de prijs gewonnen. Dit jaar is Wout van Aert genomineerd voor de prijs.

Alle genomineerden : Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Egan Bernal, Richard Carapaz, Mark Cavendish, Sonny Colbrelli, Harrie Lavreysen, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten.