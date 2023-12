Niels Bastiaens • vrijdag 29 december 2023 om 14:16

Mathieu van der Poel: “Lastig om tussendoor nog goed te trainen”

Video In Loenhout kan Mathieu van der Poel vanmiddag zijn zesde cross winnen, maar ook de vermoeidheid kruipt stilaan in de benen. “Ik voel het wel. De trainingen tussendoor zijn nog lastig, maar we houden ons aan het plan. De cross is niet ondergeschikt, maar het is wel belangrijk om goed de trainingen te blijven afwerken”, zegt hij voor onze microfoon.

“Het was een vrij korte nacht”, zegt Van der Poel, die gisterenavond laat nog in Diegem won. “De omstandigheden zijn ook helemaal anders dan gisteren. Dat maakt het wel leuk. Loenhout ligt er heel lastig bij, en dat is hier gewoon het leukste. Veel sporen die je niet ziet liggen. Dus wordt het zaak om zo weinig mogelijk fouten te maken.”

Wat wordt de tactiek van de wereldkampioen vanmiddag in Loenhout? “Ik wachtte gisteren af, vandaag ligt dat iets anders. Ik rijd hier toch liever op kop. Dat maakt het iets makkelijker om eigen sporen te kiezen. Maar ik wil het ook zo zuinig mogelijk te doorstaan met het oog op morgen in Hulst. Misschien mogen mijn ploegmaats (Niels Vandeputte en Gianni Vermeersch, red.) hopen, want een heel uur alleen rijden is ook niet altijd de beste keuze. We zullen wel zien hoe ik me voel.”

Tot slot: Corinne Poulidor, mama Van der Poel, viert vandaag haar verjaardag. Is dat een extra motivatie. “Niet per sé”, lacht hij. “Het is al lang zo dat ze jarig is op deze dag. Dat valt traditioneel samen met Loenhout.”