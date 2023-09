zaterdag 23 september 2023 om 19:09

Mathieu van der Poel toch niet van start in Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours, wegseizoen voorbij

Mathieu van der Poel heeft zijn laatste wegkoers van 2023 al gereden. De Nederlander betwist zondag nog wel het testevent voor de olympische mountainbikewedstrijd van volgend jaar, maar daarna neemt hij even rust. Dat laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Van der Poel zou aanvankelijk nog van start gaan in Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober), maar laat die wedstrijden nu toch aan zich voorbij gaan. Hij heeft nog geen vakantie geboekt. “Maar ik ga lekker de tijd nemen om thuis met vrienden leuke dingen te doen”, aldus de wereldkampioen op de weg.

Olympische Spelen 2024

MVDP sprak met het Algemeen Dagblad in Parijs, waar hij dit weekend dus het genoemde testevent betwist. Het rondje verkende hij inmiddels al. “Het is een parcours waar ik blij mee ben. De drie klimmen zijn goed te doen. Niet te lang voor mij. Het is best een leuke omloop”, klinkt het.

Een medaille op de Olympische Spelen zou een mooie afsluiter van het mountainbike-hoofdstuk zijn, stelt Van der Poel. “Daarna is het voorlopig wel het eindstation. Zo reëel moet ik zijn. Ergens in mijn hoofd zit nog wel het idee om nog een keer vol voor het WK mountainbiken te gaan. Drie wereldtitels (na vijf keer in het veld en nu ook op de weg, red.) is nog wel een doel. Maar dat zal dan echt iets voor de toekomst zijn. Als ik het op de weg wel gezien heb. Dan wil ik wel echt weer meer op de mountainbike rijden. Dat ik echt weer de mountainbiker kan worden die ik ooit was.’’

De puzzel

De olympische mountainbikewedstrijd vindt plaats op 29 juli 2024, terwijl de Tour de France op 21 juli eindigt. “De Tour uitrijden en op de Spelen de mountainbikerace én de wegrit (3 augustus, red.) rijden, is zeker een optie”, aldus Van der Poel, die een olympische titel op de mountainbike wel hoger aanslaat dan eentje op de weg. “Op de weg kun je zoveel winnen: WK, ritten in de Tour, klassiekers. De olympische titel is in het mountainbiken het ultieme. Op de weg is dat toch echt anders. Is natuurlijk mooi, maar staat in de pikorde wel lager dan andere grote wedstrijden.’’