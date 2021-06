Mathieu van der Poel: “Komende drie ritten moeten mij wel liggen”

Mathieu van der Poel opende zijn eerste Ronde van Zwitserland met een 25e plaats in de openingstijdrit. De Nederlandse veelvraat van Alpecin-Fenix heeft als doel om een etappe te winnen in de Zwitserse WorldTour-ronde en daarbij kijkt hij vooral naar rit twee, drie en vier, zo laat hij het AD weten.

“Het is een discipline waar ik niet op train – Ik heb voor het eerst op mijn tijdritfiets gezeten sinds de BinckBank Tour van vorig jaar – dus dan is het heel moeilijk om tegen de specialisten iets te laten zien”, blikt hij terug op de chrono. “Na een hoogtestage is het toch altijd afwachten hoe het gaat. Maar ik ben wel tevreden met het gevoel. Ik kon mijn eigen tempo goed vasthouden.”

Deze week wil Van der Poel in voorbereiding op de Tour de France en de Olympische Spelen proberen om een etappe te winnen. En de dagen die hem op het lijf geschreven zijn zitten vooral in de eerste helft van het parcours. “Het is duidelijk dat ik hier ben om proberen een rit te winnen. De komende drie ritten moeten mij wel liggen. Daarna gaat het iets te veel de bergen in en dat is te lastig voor mij. We gaan zien hoe het loopt.”

Hoewel de Tour snel voor de deur staat denkt Van der Poel nog niet echt aan La Grande Boucle. “Ik ben nu vooral met deze Ronde van Zwitserland bezig. De Tour zal pas echt beginnen spelen als ik daar ben.” Er is een andere wedstrijd die wel door zijn hoofd spookt, zegt hij nog tegen de NOS. “Het enige waarmee ik af en toe bezig ben, dat is met de Spelen. Daar betrap ik me wel op.”