Mathieu van der Poel klaar voor Benidorm: “Heel blijven is het belangrijkste”

Voor Mathieu van der Poel is de Wereldbeker van Benidorm een belangrijke tekst richting het WK veldrijden van Hoogerheide, maar de Nederlander zal niet alle risico’s nemen op het verraderlijke parcours. “Ik heb hard gewerkt voor het WK en dat hou ik wel in mijn achterhoofd”, vertelde hij voor de start aan WielerFlits.

Wie denkt aan een cross in een kustplaats denkt waarschijnlijk aan een strandcross door het mulle zand. Niets is minder waar in Benidorm, waar het internationale veldritpeloton een atypisch crossparcours voorgeschoteld gaat krijgen. Snel, verraderlijk en bij momenten zelfs zeer tricky: zo kunnen we de omloop wel omschrijven. “Het is een parcours dat we niet vaak rijden. Het is meer gravelachtig dan veldrijden”, schetst Van der Poel.

“Het is verder wel leuk. Er is veel publiek en de sfeer is goed, maar het belangrijkste is wel om heel aan de finish te komen. Ik heb hard gewerkt voor het WK en dat hou ik wel in mijn achterhoofd. Ik denk dat we vandaag een gesloten cross krijgen. Het is hier namelijk moeilijk om echt verschil te maken. Als je over de limiet gaat, is het nog een stuk gevaarlijker.”

“Met de rug gaat het een stuk beter”

De vraag is of Van der Poel vandaag pijnvrij de strijd kan aangaan met onder meer Wout van Aert en Tom Pidcock. Van der Poel had de laatste weken toch weer last van de rug. “Het gaat nu weer een stuk beter. We hebben goed gewerkt en proberen nu iets anders te werken, om zo het probleem op te lossen. Op de weg is het vrij ‘OK’ en ik hoop dat dit ook in de cross het geval is. Ik ben er wel mee bezig en hoop dat het een stuk beter gaat dan tijdens mijn laatste cross in Zonhoven.”

“Anderzijds is het nog twee weken tot het WK. Er kan kortom nog veel gebeuren. Iedereen heeft zijn eigen aanpak. Ik heb de laatste tien dagen hard getraind om supercompensatie te krijgen voor het WK. We gaan het zien.”