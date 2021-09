Mathieu van der Poel kijkt uit naar natte Parijs-Roubaix: “Cool!”

Mathieu van der Poel maakt zondag zijn debuut in Parijs-Roubaix en dat wil hij niet onopgemerkt laten voorbijgaan. “Ik kijk hier al lang naar uit”, vertelt hij in een online persconferentie. “Ik hoop mijn wegseizoen in schoonheid te kunnen beëindigen.”

Het kan een natte Parijs-Roubaix worden, maar daar heeft Van der Poel tijdens de verkenning niets van gemerkt. “We hebben tot en met Wallers verkend vandaag en de kasseien waren hoofdzakelijk droog, op een stukje na. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen als het zondag gaat regenen”, begon Van der Poel.

Onder meer Wout van Aert en Philippe Gilbert gaven aan geen voorstander te zijn van een modderige editie van de Helleklassieker. De wereldkampioen veldrijden geeft aan dat het mag. “Het zou cool zijn als het regent”, herhaalt hij. “Oké, het wordt dan inderdaad wel wat gevaarlijker. Technischer ook. En je hebt ook niet altijd alles zelf onder controle. Dan wordt het kwestie om valpartijen te vermijden, wat sowieso al het geval is in deze klassieker. Maar als je uit de problemen kan blijven, kom je al een heel eind.”

Op het WK van vorige zondag moest Van der Poel vrede nemen met een bijrol. Hij hoopt dat hij tussen Leuven en Overijse toch nog een paar procentjes sterker is geworden. “Dat WK was mijn eerste hoofddoel uiteraard. Ik wist dat het moeilijk zou worden en dat ik wat geluk nodig zou hebben om in de finale toch nog voor de regenboogtrui mee te doen. Dat is niet gelukt, maar wellicht is mijn conditie er wel wat beter door geworden. En dat ik klaar ben om zondag mijn wegseizoen in schoonheid te beëindigen.”

“Mijn rugproblemen lijken bijna van de baan. Het is nog geen honderd procent zoals het zou moeten, maar op de fiets heb ik er geen last meer van. Of ik zondag kan meedoen voor winst? Ik denk het wel. In een wedstrijd als deze is veel mogelijk. Uiteindelijk ben ik op het WK ook niet helemaal in de vernieling gereden.”