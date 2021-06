Mathieu van der Poel kent ploeggenoten voor Ronde van Zwitserland

Mathieu van de Poel weet met wie hij de Ronde van Zwitserland gaat rijden. Alpecin-Fenix maakte vandaag de selectie voor de Zwitserse WorldTour-koers bekend. De Nederlands kampioen krijgt onder meer Xandro Meurisse en Silvan Dillier met zich mee.

Naast de Belg en de Zwitser zijn ook de Belgen Floris De Tier en Otto Vergaerde, de Tsjech Petr Vakoc en de jonge Brit Ben Tulett opgeroepen voor de wedstrijd die aanstaande zondag al begint.

Voor Van der Poel is het zijn eerste wedstrijd op de weg sinds de Ronde van Vlaanderen, waarin hij in de slotmeters werd geklopt door de Deense renner Kasper Asgreen. In de tussentijd was de renner nog te zien in een aantal mountainbikewedstrijden en ging hij op hoogtestage naar La Plagne.

Alpecin-Fenix voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Otto Vergaerde

Floris De Tier

Petr Vakoc

Mathieu van der Poel

Ben Tulett

Silvan Dillier

Xandro Meurisse