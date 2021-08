Mathieu van der Poel vroeger dan verwacht terug van hoogtestage

Mathieu van der Poel is vroeger dan verwacht teruggekeerd van een hoogtestage in het Italiaanse Livigno, waar hij zich voorbereidde op het volgende deel van het seizoen. Naar verluidt kampt de kopman van Alpecin-Fenix met rugproblemen.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Na zijn veelbesproken val tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio trok Van der Poel naar Italië voor een hoogtestage in Livigno. Die blijkt hij nu vroegtijdig te hebben verlaten vanwege rugklachten, melden Belgische media. Of die problemen het gevolg zijn van zijn val op de Spelen is niet duidelijk.

Na de Tour en de Spelen liet Van der Poel dit weekend het EK mountainbike in Novi Sad (Servië) aan zich voorbijgaan. Het WK mountainbike, op zaterdag 28 augustus in Val di Sole, staat wel op zijn agenda. Wat zijn rugklachten betekenen voor zijn deelname aan dit wereldkampioenschap is nog onbekend.

Twee dagen later is de Benelux Tour zijn eerstvolgende wegkoers. Naar het zich laat aanzien komt zijn deelname in de ronde door Nederland en België niet in gedrang.