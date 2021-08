Adrie van der Poel: “Misschien moet Mathieu overwegen om dit seizoen niks meer te rijden”

Mathieu van der Poel moest vanwege zijn rugproblemen al een trainingsstage vroegtijdig afbreken en ook laat hij het WK mountainbike aan zich voorbijgaan. Misschien moet hij overwegen om een punt te zetten achter zijn wegseizoen en vol voor een crosswinter gaan, meent zijn vader Adrie in Het Nieuwsblad.

Afgelopen weekend werd bekend dat Van der Poel eind augustus het WK mountainbike overslaat. “Mathieu heeft de laatste weken last van een rugblessure. De situatie is aan het verbeteren, maar het WK mountainbike in Val di Sole komt te vroeg voor de wereldkampioen veldrijden. Zijn intentie is om zich nu voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen, inclusief Parijs-Roubaix, via de Benelux Tour. Daar is hij titelverdediger”, deelde Alpecin-Fenix mee in een perscommuniqué.

Over zijn deelname aan de Benelux Tour heersen echter twijfels, want zijn rugpijn verbetert maar is zeker niet weg. “Duurtrainingen kan hij afwerken, maar bij specifieke inspanningen voelt hij pijn. Dat is al een hele tijd zo”, laat Adrie van der Poel weten. “Misschien moet hij overwegen om niks meer te rijden en vol gaan voor een crosswinter. Het schiet niet op om te starten in de Benelux Tour om na drie dagen vast te stellen dat het toch niet gaat.”

Halve kracht

Met Parijs-Roubaix en ook het WK in Vlaanderen heeft Van der Poel nog grote doelen dit seizoen. “Maar op dit moment ben je achter de feiten aan het aanlopen. Een WK of Parijs-Roubaix rijden op halve kracht, dat heeft geen zin”, zegt zijn vader verder. “Als Mathieu deze week zonder pijn kan trainen, is het ineens een ander verhaal. Dan kan je in de Benelux Tour testen of je ook zonder problemen kan koersen.”

“Ik weet zeker: als hij kan rijden, zal hij ook rijden en Mathieu is slim genoeg om dat zelf in te schatten. In het verleden heeft de ploeg zijn fysieke ‘akkefietjes’ ook altijd uitstekend opgevolgd. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat nu ook zullen doen”, aldus Adrie van der Poel.