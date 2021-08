‘Programma Mathieu van der Poel onzeker door aanhoudende rugklachten’

Doet Mathieu van der Poel volgende week wel mee aan de wereldkampioenschappen mountainbike in het Italiaanse Val di Sole? Het Laatste Nieuws meldt dat de Nederlander nog altijd last heeft van zijn rug en dat de komende dagen cruciaal zijn met het oog op zijn najaar.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Na zijn veelbesproken val tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio trok Van der Poel naar Italië voor een hoogtestage in Livigno, om zich daar voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen. Van der Poel keerde echter vroeger dan verwacht terug vanwege rugklachten. Enkele dagen geleden liet ploegleider Christoph Roodhooft nog weten dat er geen reden tot paniek is.

Volgens Het Laatste Nieuws oogt de situatie echter een stuk minder rooskleurig. Van der Poel kampt namelijk nog steeds met rugklachten en de ploeg weet nog altijd niet wat de oorzaak is. De renner van Alpecin-Fenix kreeg tijdens de Wereldbeker mountainbike van Albstadt (begin mei) voor het eerst last van de rug, al was de pijn toen draaglijk. Na zijn zware smakker tijdens de Olympische cross-country-race werd de pijn heviger.

Speciale oefeningen

De ploeg zou naarstig op zoek zijn naar een oplossing. Van der Poel krijgt momenteel speciale oefeningen, heeft een inspuiting gekregen tegen de pijn en bovendien wordt er gesleuteld aan zijn positie op de fiets en aan zijn schoenzolen. In het weekend zou er opnieuw een medische balans worden opgemaakt. Op basis daarvan worden er knopen doorgehakt met betrekking tot zijn verdere programma voor 2021.

Van der Poel heeft nu nog het WK mountainbike (eind augustus), de Benelux Tour (30 augustus-5 september), het WK wielrennen op de weg (26 september) en Parijs-Roubaix (3 oktober) op de planning staan. Als er geen verbetering komt in zijn situatie, dan komt zijn seizoensvervolg volgens HLN wellicht in gevaar.