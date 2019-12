Mathieu van der Poel jaagt elfde seizoenszege na in Sint-Niklaas zaterdag 21 december 2019 om 11:04

Mathieu van der Poel is opnieuw de torenhoge favoriet als vanmiddag de Waaslandcross van Sint-Niklaas wordt verreden. In de veldrit, die deel uitmaakt van de Rectavit Series, treft hij onder anderen Tom Pidcock en Quinten Hermans.

Van der Poel schreef de Waaslandcross al tweemaal eerder op zijn naam, vijf jaar geleden voor het eerst. En ook vorig jaar wist hij de veldrit te winnen. In zijn Europese trui wachtte hij ruim een half uur om dan afstand te nemen van onder anderen Quinten Hermans en Tom Meeusen. “Het was zeker geen gemakkelijk parcours, dus het was tot het einde uitkijken voor foutjes. Het was een beetje aftasten waar het makkelijkst het verschil kon worden gemaakt, maar het was overal best lastig. Je reed heel snel tegen je limiet aan op dit parcours”, zei hij na afloop.

In Sint-Niklaas kan Van der Poel nu zijn elfde seizoenszege boeken, nadat hij al de Europese titel wist te veroveren en de Wereldbekers van Tábor en Koksijde won. Dan moet hij opnieuw afrekenen met Tom Pidcock en Quinten Hermans, die hem vorig weekend op het podium in de Druivencross van Overijse flankeerden. Ook Zdeněk Štybar is weer van de partij. Voor de drievoudige wereldkampioen wordt dit zijn derde cross van het seizoen, nadat hij ook al aan de start stond in Essen (twaalfde) en Zonhoven (negentiende).

Bij de vrouwen is Sanne Cant de titelverdedigster. Vorig jaar was ze op provinciaal domein De Ster in de sprint te sterk voor Loes Sels, met wie ze vrijwel de hele wedstrijd samen reed.

Erwin Vervecken verkende het parcours van de Rectavit #Waaslandcross 📽️👇

💬 “Met de nieuwe aankomst aan de hoofdingang wordt de zandstrook vlak voor de finish misschien wel cruciaal, al gaan Van der Poel en co hier vermoedelijk zonder problemen doorvliegen.” #DVVTrofee #CX pic.twitter.com/sRY6hzMmtj — Rectavit Series (@RectavitSeries) December 20, 2019