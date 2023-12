donderdag 21 december 2023 om 08:43

Mathieu van der Poel is Sportman van het Jaar 2023: “Probeer stil te staan bij hoe uniek mijn jaar was”

Voor de tweede keer in zijn carrière is Mathieu van der Poel uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in Nederland. Na 2019 mocht hij ook na zijn wonderjaar 2023 de bijbehorende Jaap Eden Trofee in ontvangst nemen, omdat hij meer stemmen kreeg dan Formule 1-kampioen Max Verstappen en baansprinter Harrie Lavreysen. “Ik heb echt genoten van het wegseizoen”, vertelde Van der Poel na de uitreiking.

Zelf was Van der Poel er niet bij tijdens het Sportgala in Utrecht van sportkoepel NOC*NSF, omdat hij in voorbereiding is op het vervolg van zijn veldritwinter. In de Domstad namen bondscoaches Koos Moerenhout en Gerben de Knegt de prijs namens ‘MVDP ‘ in ontvangst, terwijl NOS-presentator Herman van der Zandt naar België toog voor een interview met de man die twee wereldtitels en twee monumenten won in 2023.

“Ik heb toch wel aan die zege op het WK teruggedacht”, bekent Van der Poel. “Ik heb nog een paar wedstrijden gereden daarna, maar ook als je begint te trainen dan besef je dat wel. Ik ben nu wel bezig, maar de cross is niet meer zo belangrijk als het was. Ik heb echt genoten van het wegseizoen, want het was een heel uniek jaar voor mij.”

Toch blijft dat lastig, zegt de kopman van Alpecin-Deceuninck vanaf zijn bank. “Na Milaan-San Remo was ik al meteen met het volgende bezig en na Parijs-Roubaix was dat ook. Je blijft altijd maar doorgaan, maar ik probeer er wel bij stil te staan hoe uniek mijn jaar was. Op het WK had ik een uitzonderlijke dag, misschien wel een van de beste dagen ooit op de fiets. Wereldkampioen op de weg, dat was ooit het hoofddoel om dat ooit te worden. Het geeft rust en ontspanning mee dat dat nu gelukt is.”

In 2019 was Van der Poel dus ook al eens Sportman van het Jaar, maar binnen het wielrennen gaat er weinig boven de kassei-trofee uit Parijs-Roubaix. “De mooiste en belangrijkste trofeeën geef ik een mooi plekje. Die kassei staat in de fitness. Ik kijk er niet vaak naar, maar de Jaap Eden Trofee krijgt ook een mooi plekje.”

‘Deze erelijst had ik vijf jaar geleden ook nooit gedacht’

Tot slot blikte de wereldkampioen in het veld en op de weg nog vooruit op 2024. Op een volle bingokaart ontbraken nog wat grote wedstrijden die hij nog niet gewonnen heeft. “Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije gaat bijna onmogelijk zijn voor mij om te winnen. Maar dat ik al de rest zou winnen, had ik vijf jaar geleden ook nooit gedacht”, lacht hij.

“Volgend jaar staat niet helemaal in het teken van de Olympische Spelen. We hebben zoveel andere belangrijke wedstrijden in het wielrennen. De Spelen is in veel sporten het allerbelangrijkste. In het wielrennen is dat wat minder, maar het zou niet minder mooi zijn om olympisch kampioen te worden.”