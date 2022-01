Knieoperatie voor Mathieu van der Poel: “Een positieve evaluatie”

Mathieu van der Poel, die onlangs bekendmaakte dat hij deze winter niet meer in actie komt, is in het ziekenhuis van Herentals geopereerd. Het gaat om een kleine operatieve ingreep aan de knie, zo meldt zijn ploeg Alpecin-Fenix in een perscommuniqué.

Van der Poel komt deze winter door een slepende rugblessure niet meer in actie als crosser, maar zijn operatie in het ziekenhuis van Herentals staat daar los van. Zijn werkgever Alpecin-Fenix heeft inmiddels laten weten dat de regerende wereldkampioen in het veld is geopereerd aan zijn knie. Het gaat om een kleine operatieve medische ingreep.

Littekenweefsel

Van der Poel kwam eind november tijdens een bostraining in Lichtaart ten val en blesseerde daarbij zijn knie. “Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen. En als gevolg van dat scheurtje was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot”, klinkt het nu.

“Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar richting de toekomst was dit nu het goede moment om dit proactief weg te nemen. Daarom werd Van der Poel vorige zaterdag geopereerd en volgde nu, na controle bij dr. Toon Claes, een positieve evaluatie. Deze operatie stond los van de rugblessure waarvan Van der Poel momenteel herstellende is.”