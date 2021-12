Knieblessure door val bezorgt Mathieu van der Poel kleine achterstand in voorbereiding

Mathieu van der Poel is vier dagen later dan gepland afgereisd naar het Spaanse Benicasim, waar Alpecin-Fenix momenteel op stage is. WielerFlits vernam dat de wereldkampioen veldrijden met knieproblemen kampt door een val tijdens een bostraining.

Het was tijdens een training in Lichtaart, zo’n twaalf dagen geleden, dat Van der Poel een schuiver maakten en daarbij een van de knieën blesseerde. Er kwamen naar verluidt geen hechtingen aan te pas, maar om de pijnlijke knie te laten herstellen, moest de regerende wereldkampioen de fiets toch een aantal dagen aan de kant laten.

Vorige woensdag vlogen zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix naar Spanje voor een eerste trainingskamp in functie van het nieuwe seizoen, maar om de pijnlijke knie niet extra te belasten, reisde kopman Van der Poel toen niet mee af. Na een paar dagen extra herstel in België vervoegde hij uiteindelijk begin deze week de groep en zou hij de trainingen intussen hervat hebben.

Door het knieprobleem loopt Van der Poel uiteraard een kleine achterstand op in zijn voorbereiding op zijn crossseizoen, maar volgens onze bronnen zou zijn programma (de Wereldbekers van Rucphen en Namen op 18 en 19 december zijn zijn eerste wedstrijden) voorlopig niet in gevaar komen.

Veldritprogramma Mathieu van der Poel in het seizoen 2021-2021

Wereldbeker Rucphen (18 december 2021)

Wereldbeker Namen (19 december 2021)

Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

Telenet Superprestige Heusden-Zolder (27 december 2021) – Nog niet bevestigd

Telenet Superprestige Diegem (29 december 2021)

X2O Trofee Loenhout (30 december 2021)

Wereldbeker Hulst (2 januari 2022)

X2O Trofee Herentals (5 januari 2022)

NK veldrijden Zaltbommel (9 januari 2022)

X2O Trofee Hamme (22 januari 2022)

Wereldbeker Hoogerheide (23 januari 2022)

WK veldrijden Fayetteville (30 januari 2022)

