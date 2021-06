Mathieu van der Poel: “In Zwitserland zal veel duidelijk worden over mijn vorm”

Mathieu van der Poel begint komend weekend aan het tweede deel van zijn wegseizoen. De kopman van Alpecin-Fenix staat zondag aan de start van de Ronde van Zwitserland. “Daar zal veel duidelijk worden over mijn vorm”, zegt de Nederlands kampioen.

Na een druk voorjaar en een mountainbikeblok nam Van der Poel wat rust. De laatste weken verblijft hij op hoogtestage. “Het is lastig om iets over mijn vorm te zeggen nu ik op hoogte ben. Dat verschilt voor iedereen”, zegt hij. Een specifiek doel heeft hij niet in de Ronde van Zwitserland. “Ik heb het routeboek nog niet ingezien, maar dat wordt ongeveer hetzelfde als voor de Tour de France. Ik ga kijken welke etappes goed bij mij passen en dan wil ik die proberen te winnen.”

Dagen uitkiezen

Dat de Tour en vooral de Olympische Spelen de doelen zijn van Van der Poel deze zomer, is al enige tijd bekend. Op zijn debuut in de Ronde van Frankrijk heeft hij zich nog niet uitgebreid voorbereid. “Ik heb nog niet goed naar de etappes gekeken. Natuurlijk zal ik wat dagen uitkiezen en proberen een etappezege te boeken. Het is mijn eerste grote ronde ooit, dus het zou al een succes zijn als ik een rit kan winnen”, vertelt Van der Poel.

Afgelopen maand liet de winnaar van Strade Bianche zich zien op de mountainbike. Hij boekte er twee zeges bij de shorttrack-wedstrijden. “Het was goed om terug te zijn op de mountainbike. Het niveau dat ik haalde was wel acceptabel en ik heb een aantal mooie resultaten behaald. De voorbereiding was alleen wel een beetje kort”, geeft hij aan. “Maar nu zijn we op hoogte in La Plagne om de tweede seizoenshelft voor te bereiden. We hebben hier alles gedaan wat we wilden doen.”