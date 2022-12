Mathieu van der Poel neemt revanche: “Ik wilde hier heel graag winnen”

Video

Mathieu van der Poel moest afgelopen vrijdag genoegen nemen met een tweede plaats in de Exact Cross Mol, achter Wout van Aert, maar nam in de Wereldbeker Gavere revanche. Hij won de wedstrijd voor Van Aert en Tom Pidcock. “Ik wilde heel graag winnen”, zei Van der Poel in het flashinterview na afloop.

“Zoals ik al gezegd heb, was ik in Mol niet echt tevreden. Ik wilde echt een goed resultaat behalen vandaag”, vervolgde de renner van Alpecin-Deceuninck, die in de voorlaatste ronde definitief wegreed bij Van Aert en Pidcock. Wat maakte het verschil? “Er waren veel factoren. Dit rondje is heel zwaar, maar ook technisch. Ik denk dat het een heel mooie wedstrijd was, er waren ook veel mensen. Ik heb ervan genoten. Ik ben blij met mijn zege.”

Later verscheen hij ook nog voor de camera van WielerFlits. Hij vertelde daar onder andere over het ‘verraderlijke’ parcours in Gavere, het verdelen van krachten en de komende crossen. Dinsdag staat Van der Poel aan de start van de Superprestige Heusden-Zolder.