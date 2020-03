Adrie van der Poel: “Mathieu kan op den duur wereldkampioen in vier disciplines zijn” zaterdag 14 maart 2020 om 13:27

Wereldkampioen worden in de disciplines veldrijden, weg en mountainbike: het speelt al langer in het hoofd van Mathieu van der Poel. Mooi, maar makkelijk zou het sowieso niet worden erkende hij al. Zijn vader Adrie van der Poel zet er echter een extra uitdaging bij: het WK tijdrijden.

“Een van zijn uitdagingen is wereldkampioen worden in drie disciplines, maar ik denk dat je daar op de lange termijn het WK tijdrijden bij kunt zetten”, vertelde Adrie van der Poel in een gesprek met VRT-journalist Ruben Van Gucht. “Ik denk dat hij dat ook moet kunnen. Dat zijn dan vier WK-titels in vier verschillende disciplines.”

Dat het Mathieu van der Poel niet zozeer motiveert dat niemand hem dat ooit heeft voorgedaan, zei zijn vader. “Hij houdt van uitdagingen. Zijn tijdrit in de Tour of Britain vorig seizoen was goed, bij de jeugd heeft hij goede tijdritten gereden, hij is Nederlands kampioen geweest (in 2011 bij de nieuwelingen, red). Zijn basis van hardrijden is er en van daaruit kun je verfijnen.”