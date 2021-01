Mathieu van der Poel: “Ik hoop op een hele goede dag, dan is er veel mogelijk”

Video

Mathieu van der Poel gaat komend weekend, in Oostende, proberen zijn regenboogtrui te verdedigen. “Ik heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op het WK”, zo laat Van der Poel weten in een door Alpecin-Fenix gepubliceerde video.

“Het WK is mijn hoofddoel, aangezien de andere veldritten tegenwoordig niet meer zo belangrijk zijn. Ik heb namelijk geen klassementen te verdedigen en hoef mezelf ook niet meer te bewijzen”, zo begint Van der Poel zijn verhaal. De huidige wereldkampioen in het veld won dit seizoen negen van zijn dertien crossen.

De veldrijders krijgen zondag een zandparcours voorgeschoteld in Oostende. Wat verwacht Van der Poel eigenlijk van de mondiale titelstrijd? “We hebben dit jaar nog geen zandcross gehad, dus is het moeilijk te vergelijken met andere wedstrijden. Ik heb het parcours ook nog niet bestudeerd”, aldus Van der Poel.

Verkennen

“Ik wil altijd eerst het parcours zelf verkennen om zo een gevoel te krijgen”, gaat de Nederlander verder. “Ik heb gehoord dat ze de omloop wat hebben aangepast (in vergelijking met het Belgisch kampioenschap van 2017 in Oostende, red.) en wat zware stroken hebben toegevoegd.”

De Nederlander wist in zijn rijke carrière ook al drie keer de regenboogtrui te veroveren, om precies te zijn in Tábor (2015), Bogense (2019) en Dübendorf (2020). Komt daar aankomende zondag een vierde wereldtitel bij? “Ik denk dat ik een goede kans maak. Mijn laatste wedstrijd verliep heel erg goed. Ik hoop opnieuw op een hele goede dag, net als vorig jaar. Dan is er veel mogelijk.”