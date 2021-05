Mathieu van der Poel: “Ik had geen antwoord toen Pidcock aanviel”

Mathieu van der Poel stuitte vandaag tijdens de wereldbekerwedstrijd MTB in Nove Mesto op een oppermachtige Tom Pidcock. Hoewel de twee halverwege de wedstrijd nog aan elkaar gewaagd bleken, zat er voor Van der Poel vandaag niet meer in dan een tweede plek.

Van der Poel kijkt desalniettemin met een tevreden gevoel terug op zijn wedstrijd. “Het was in ieder geval beter dan vorige week”, vertelde hij na afloop. Vorige week in Albstadt werd Van der Poel nog zevende.

De beslissing viel in de derde ronde. “Ik reed mijn eigen tempo, maar had geen antwoord toen Pidcock aanviel. Hij was vandaag erg sterk. Ik ben blij dat ik naar een tweede plek toe kon rijden”, stelt hij vast. “Hij versnelde op het snelste stuk en is natuurlijk een lichtgewicht. Ik had geen versnelling meer in de benen,” geeft hij als verklaring.

Vervolgens moest hij in een duel met Mathias Flückiger zijn best doen om de tweede plek te behouden. “Ik moest een beetje herstellen na de aanval van Tom”, geeft hij toe. “Mijn tweede helft van de wedstrijd was redelijk stabiel. Daar kan ik blij mee zijn. Ik heb nog wat training nodig, maar ik hoop in een paar maanden op topniveau te zijn.”

De twee gaan elkaar deze zomer opnieuw tegenkomen in Tokio. Pidcock wist zich immers vandaag te kwalificeren voor de Olympische Spelen.