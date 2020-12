Mathieu van der Poel: “Ik had een heel goed gevoel”

Mathieu van der Poel was bij zijn comeback in het veld niet te stoppen. In de voorlaatste ronde ontdeed de wereldkampioen zich van Eli Iserbyt, zijn enige overgebleven concurrent. “Ik had een heel goed gevoel.”

De Nederlander wist wel dat hij goed in orde was, maar een overwinning had hij nog niet meteen verwacht. “Het ging beter dan verwacht”, bekent hij in het flashinterview. “Vanaf het begin was ik al vrij goed, maar bij mijn valpartij brak de veer. Daarna heb ik in het zand niet meer zo hard doorgereden.”

“Op de rest van het parcours ging het voor de rest wel heel goed. Ik had niet het gevoel dat ik al op de limiet zat. In het wiel bij Iserbyt had ik nog wel overschot”, vervolgt hij zijn verhaal.

Drie kilo lichter

De vorm van Van der Poel komt niet uit de lucht vallen. De renner van Alpecin-Fenix staat een paar kilo lichter dan anderhalve maand geleden, toen hij zijn wegseizoen afsloot. “Er is net geen drie kilo af. Ik stond tijdens de klassiekers ook niet op mijn scherpst. Voor koersen van dik zes uur heb ik dat gewicht ook nodig.”

“In de winter sta ik vaak scherper. Dat komt door de intensieve trainingen, die heel anders zijn dan op de weg. Ik heb dat altijd wel gehad, eigenlijk.”

Gavere volgende cross

Zondag vervolgt Van der Poel zijn seizoen in Gavere. “Het zal er lastig bijliggen. Met Toon Aerts die een parcours op zijn maat vindt gaat het moeilijk worden. Eli was vandaag overigens ook dik in orde, ik moest alles op alles zetten om hem eraf te rijden.”

Wout van Aert is er nog niet bij in Gavere. Pas over een week treffen de rivalen elkaar. Hoe de verhoudingen dan precies gaan liggen, weet Van der Poel nog niet.”Het verschil in verhoudingen tussen ons is moeilijk in te schatten. Ik ken Wout al heel lang, ik weet dat hij in twee weken heel erg kan veranderen. Hij zit nu in Spanje, dus misschien is hij volgende week weer heel veel sterker.”

“Wout is meer een pure wegrenner geworden, hij heeft ook een grote ronde in de benen. Ik weet niet hoe hij naar de eerste crossen heeft toegewerkt, ik heb wel redelijk specifiek proberen te werken. Ik zou niet terug komen crossen als ik niet in orde zou zijn, dat is misschien nu wel het verschil.