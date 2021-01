Mathieu van der Poel: “Het zand is meer op techniek geworden, daar ben ik blij mee”

Video

Mathieu van der Poel verkende zondagochtend nogmaals het WK-parcours in Oostende. De titelverdediger stond daarna met een lach voor de camera van WielerFlits. “Ik ben tevreden met het parcours. Het zand ligt er wel mooi bij. Zeker tegenover gisteren is het veel veranderd. Het is meer op techniek geworden en daar ben ik wel blij mee”, zegt Van der Poel.

“Iedereen zal al snel op zijn plek zijn in de wedstrijd. Het zand en dan terug naar die tweede keer brug, dat wordt moordend. Daar ga je naar boven kruipen de laatste rondes. Dat is een beetje het orgelpunt van de ronde”, voorspelt de kopman van Alpecin-Fenix.

Van spanning wil Van der Poel niet spreken. “Vroeger had ik die spanning iets meer, maar dat is iets minder geworden. Uiteraard zou ik graag opnieuw wereldkampioen worden. We gaan er alles aan doen. Ik heb een goede voorbereiding gehad en we hebben er perfect naartoe gewerkt. Het is zeker geen garantie op succes, maar we hebben er alles aan gedaan”, weet hij.