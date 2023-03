Mathieu van der Poel: “Het is elk jaar moeilijker om echt het verschil te maken op de Poggio”

Mathieu van der Poel trekt als een van de grote favorieten naar Milaan-San Remo, maar weet ook hoe moeilijk het is om te winnen. De kopman van Alpecin-Deceuninck zal zich moeten tonen in de zware finale. “Het is elk jaar moeilijker om echt het verschil te maken op de Poggio, het komt meestal toch nog tot een sprint”, verwacht hij.

“Ik heb vorig jaar bewezen dat ik niet top moet zijn om het podium te halen. Dat lukt me in de Strade nooit, daar móét je goed zijn”, blikt Van der Poel bij Het Nieuwsblad terug op zijn derde plaats van 2022, toen hij last minute aan de start stond na een kwakkelwinter. “In de eerste 200 kilometer van zaterdag hoef je zelfs niet echt geconcentreerd te zijn. Pas vanaf de kustlijn begint het echt.”

De Nederlander was ook al eens vijfde en dertiende in La Primavera, maar is natuurlijk een winnaarstype. “Ik hoop er in San Remo een eerste keer dicht bij te zijn. Het is geen verlengstuk van mijn voorbereiding meer”, aldus Van der Poel, die na Tirreno-Adriatico nog wat twijfels had over zijn vorm. “Je hoeft niet de beste te zijn om in San Remo te winnen, maar ik zou er toch liefst in topvorm aan de start staan.”

‘Afspraak is dat ik mijn koers rij op de Poggio’

Eerder gaf Van der Poel al aan dat hij verwacht dat ploeggenoot Jasper Philipsen mee over de Poggio kan geraken. “Als hij mee is en zich nog goed voelt, maakt hij meer kans om het af te maken in de sprint dan ik. Dan wil ik gerust voor hem aantrekken. Wij komen heel goed overeen en hebben daar niet veel woorden voor nodig. De afspraak is dat ik mijn koers rij op de Poggio en dat we daarna wel zien of hij mee is”, stelt MVDP.

