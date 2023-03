Van der Poel heeft vertrouwen in Philipsen: “Denk dat hij de Poggio kan overleven”

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen staan zaterdag samen aan de start van Milaan-San Remo. In een dubbelinterview op de sociale media blikten de twee Alpecin-Deceuninck-renners samen vooruit op La Primavera. Van der Poel zei daarbij dat hij zijn ploeggenoot in staat acht om de Poggio te overleven.

Van der Poel en Philipsen waren vorige week beiden actief in Tirreno-Adriatico. “Tirreno was een behoorlijk zware wedstrijd”, aldus de Nederlander. “We hadden het doel om een rit te winnen met het team. Uiteindelijk wonnen we er twee met Jasper, twee keer in de sprint. Ik kon daar goed werk voor hem verrichten. Uiteindelijk was de wedstrijd behoorlijk succesvol.”

In Tirreno-Adriatico trok Van der Poel twee keer de sprint aan voor Philipsen, wat wordt de tactiek van Alpecin-Deceuninck in Milaan-San Remo? “Er is niet echt een tactiek. Je moet goed voorin zitten, daarna gaat het om de benen”, zegt Philipsen, die vertelt dat het hem niet uitmaakt wie van hen wint. “Als we met de ploeg kunnen winnen, zou dat al een grote prestatie zijn.”

Milaan-San Remo is een ‘behoorlijk eerlijke wedstrijd’, vindt Van der Poel. “De afgelopen jaren hebben we gezien dat je gewoon de benen moet hebben om de Poggio over te komen. Ik denk dat Jasper het kan overleven. Misschien zal hij niet bij de eerste vijf renners zitten, maar we hebben ook gezien dat dat niet echt nodig is om San Remo te winnen.”

Mocht dat lukken, dan beschikt Philipsen in ieder geval over de juiste sprintbenen. In Tirreno-Adriatico schoot hij daarmee twee keer raak. “Natuurlijk geeft het vertrouwen dat de sprint goed is, maar een klassieker van driehonderd kilometer is nog wat anders”, zegt de Belgische sprinter. Van der Poel heeft geen problemen met die afstand, liet hij vorig jaar nog zien. Hij eindigde toen – na een moeizame winter – als derde bij zijn rentree in het peloton.

“Vorig jaar was het enigszins verrassend dat ik aan de start stond, maar het was misschien een van mijn beste edities”, kijkt MVDP terug. “Ik was altijd in een kansrijke positie. Dat is een begin maar het is moeilijk om deze wedstrijd ook daadwerkelijk te winnen. Ik hoop Milaan-San Remo ooit te winnen, maar het gaat niet gemakkelijk zijn.” Zijn ideale scenario? “Alleen bovenkomen op de Poggio en dan naar de zege soleren. Maar er zijn maar een paar renners in de geschiedenis geweest die dit gelukt is.”

