Mathieu van der Poel heer en meester in Kasteelcross zaterdag 25 januari 2020 om 16:01

Nieuwe cross, nieuwe overwinning voor Mathieu van der Poel. Ook in de Kasteelcross van Zonnebeke was er niets te doen aan de Nederlander van Alpecin-Fenix. Hij nam halverwege de wedstrijd afstand van de concurrentie, om zijn leidende positie in het restant van de cross niet meer af te staan. Wout Van Aert en Jens Adams reden achter de Nederlander naar hun eerste podiumplek van het seizoen.

Een dag voor de afsluitende Wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide kozen enkele toppers voor rust. Geen Toon Aerts, Michael Vanthourenhout of Laurens Sweeck om voor de overwinning te gaan. Wout Van Aert en Mathieu van der Poel waren er wel, zij maakten in de wedstrijd hun rentree na een trainingsstage in Spanje. Bij de start was het business as usual: Van der Poel trok stevig door en belandde gelijk weer met de neus in de wind.

Dat de wereldkampioen zou winnen stond bij het vertrek eigenlijk al vast. Toch duurde het even voordat de wereldkampioen zijn opponenten wist af te schudden. Een kopgroep van vijf kleurde de openingsfase: Van der Poel, Van Aert, Jens Adams, Wietse Bosmans en Eli Iserbyt. Ze namen allemaal initiatief in het mistige West-Vlaanderen, maar niemand kreeg de ruimte. Van der Poel reed op een listige schuine kant even het decor in, maar dat was zonder erg.

Iets voorbij halfcross was het zover: in korte tijd sloeg hij een kloof met de concurrentie. Wout van Aert wist hem nog het dichtst te benaderen, maar behoudens pech zat de overwinning er nooit in voor de Belg van Jumbo-Visma. En Van der Poel kreeg ook geen pech; hij maakte het karwei keurig af en lijkt met een gerust hart naar de Wereldbeker in Hoogerheide en het WK in Dübendorf te trekken.

Daarachter bleef Wout van Aert ook druk houden op de pedalen. Een goede halve minuut achter MvdP reed hij naar zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Jens Adams werd derde, ook voor hem is het is zijn eerste podiumplaats.

Uitslag Kasteelcross Zonnebeke elite mannen(C2)

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

3. Jens Adams

4. Wietse Bosmans

5. Eli Iserbyt