Mathieu van der Poel heeft zijn stem terug: “Voelde me drie dagen behoorlijk slecht”

De afgelopen dagen stond Mathieu van der Poel de pers niet te woord. Hij was ziek en wilde zijn stem sparen. Nu sprak hij wel weer met verschillende media, waaronder Eurosport. “Ik heb me drie dagen behoorlijk slecht gevoeld”, zei hij daar.

Ook in de rit van woensdag had Van der Poel het nog moeilijk, vertelde hij. “Ik besloot de lead-out niet te doen. Maar ik hoop dat ik me vanaf nu weer beter voel. Het wordt in ieder geval niet slechter, dus ik hoop dat ik vanaf nu verbeter.”

In de openingsfase van de twaalfde etappe sprong Van der Poel alweer mee met enkele aanvalspogingen. “Ik ga kijken hoe de benen voelen”, antwoordde hij voor de start op de vraag of meezitten met de vroege vlucht alweer een mogelijkheid was. “Mijn stem is terug, dat is alvast niet slecht. Het is niet dat ik superziek ben of zo, ik had gewoon een infectie denk ik. Mijn slaap is redelijk, maar ik voel me niet honderd procent. We zullen zien hoe het gaat.”

Zonder de hulp van Van der Poel sprintte ploeggenoot Jasper Philipsen woensdag naar alweer zijn vierde etappezege. “We weten dat hij zijn eigen ding kan doen. Ik ben alleen daar om zijn werk wat gemakkelijker te maken, maar het is niet dat het onmogelijk is zonder mij. Ik denk dat hij heeft laten zien dat hij de snelste sprinter is.