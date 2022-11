Mathieu van der Poel heeft eerste crosstraining achter de rug

Mathieu van der Poel heeft zijn eerste veldrittraining van deze winter achter de rug. Dat heeft zijn vader en oud-wereldkampioen Adrie van der Poel laten weten op Twitter.

Van der Poel senior deelt op sociale media een aantal foto’s van Mathieu en David van der Poel die bezig zijn met een training in het bos. De broers hebben dit seizoen nog geen enkele cross gereden.

Het programma van Mathieu van der Poel is ook nog altijd niet bekend. Volgens de organisator van de Wereldbeker van Hulst is de viervoudig wereldkampioen veldrijden er volgende week zondag (27 november) al bij in de Zeeuwse cross.

Mocht MVDP snel terugkeren in de cross, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de deelname van Joris Nieuwenhuis aan de wereldbekers. We maakten daarover een WielerFlits Legt Uit-explainer.

First CX training done 👊👊 pic.twitter.com/WLP9jlQkAs — Adrie Van der Poel (@adrievanderpoel) November 20, 2022