Mathieu van der Poel heeft Dillier aan zijn zijde in Parijs-Roubaix, Leysen vervangt Riesebeek

Alpecin-Fenix heeft de selectie bekendgemaakt voor Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel is de kopman in de zeven renners tellende ploeg, waaruit Oscar Riesebeek door een bekkenbreuk is weggevallen. Senne Leysen, die als reserve was ingeschreven voor de kasseiklassieker, wordt de vervanger van de onfortuinlijke renner.

Van der Poel gaat zondag op voor zijn debuut in Parijs-Roubaix. Op het WK in Vlaanderen moest de veelzijdige Nederlander vrede nemen met een bijrol, maar naar eigen zeggen is hij er klaar voor om zijn wegseizoen in schoonheid te beëindigen. “In een wedstrijd als deze is veel mogelijk. Op het WK ben ik uiteindelijk ook niet helemaal de vernieling in gereden”, vertelde hij deze week in een online persconferentie.

Naast Van der Poel maken ook Tim Merlier en Gianni Vermeersch voor het eerst hun opwachting in de Hel van het Noorden. Merlier reed wel de beloftenversie al een keer in 2011, waar hij 26e werd in de editie die door Ramon Sinkeldam werd gewonnen. Silvan Dillier doet voor de vierde keer mee en staat te boek als een specialist: in 2018 moest de Zwitser op de piste van Roubaix alleen Peter Sagan voor zich dulden.

Ook Senne Leysen, Jasper Philipsen en Jonas Rickaert verschenen al eerder aan de start van de klassieker.

Selectie Alpecin-Fenix voor Parijs-Roubaix (3 oktober)

Silvan Dillier

Senne Leysen

Tim Merlier

Jasper Philipsen

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Gianni Vermeersch